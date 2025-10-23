Практика судів
  1. В Україні

Чи має право ФОП другої групи працювати, якщо послуги оплачує юридична особа — роз’яснення

20:46, 23 жовтня 2025
ФОП може залишатися у другій групі, якщо замовником є фізична особа, а оплату за неї проводить юридична — за умови дотримання вимог Податкового кодексу.
Головне управління ДПС у Тернопільській області роз'яснило, в яких фізична особа-підприємець другої групи має право надавати послуги, якщо оплачує свою юридичну особу.

Спрощена система оподаткування дозволяє підприємцям замінити кілька податків одним — єдиним податку, спростивши облік та звітність. До інших груп належать ФОПи, які надають послуги населенню або іншим платникам єдиного податку, займаються виробництвом і продажем товарів чи працюють у сфері ресторанного бізнесу. Їхній річний дохід не повинен перевищувати встановленого законом ліміту, а кількість працівників — десять осіб.

Водночас закон чітко обмеження. ФОП другої групи не може працювати з юридичними особами чи підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування. У разі такого підприємця зобов'язаний перейти на третю групу єдиного податку.

Однак якщо замовником послуги є фізична особа, а оплата надходить від юридичної особи (наприклад, благодійного фонду чи громадської організації, яка не є платником єдиного податку), ФОП може залишитися у другій групі — за умов, що всі вимоги Податкового кодексу дотримані.

Отже, головне правило: вирішальним є статус замовника послуг, а не того, хто фактично оплачує оплату.

податкова підприємець ФОП ДПС податки

