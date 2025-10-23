Чи має право ФОП другої групи працювати, якщо послуги оплачує юридична особа — роз’яснення

Головне управління ДПС у Тернопільській області роз'яснило, в яких фізична особа-підприємець другої групи має право надавати послуги, якщо оплачує свою юридичну особу.
Спрощена система оподаткування дозволяє підприємцям замінити кілька податків одним — єдиним податку, спростивши облік та звітність. До інших груп належать ФОПи, які надають послуги населенню або іншим платникам єдиного податку, займаються виробництвом і продажем товарів чи працюють у сфері ресторанного бізнесу. Їхній річний дохід не повинен перевищувати встановленого законом ліміту, а кількість працівників — десять осіб.
Водночас закон чітко обмеження. ФОП другої групи не може працювати з юридичними особами чи підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування. У разі такого підприємця зобов'язаний перейти на третю групу єдиного податку.
Однак якщо замовником послуги є фізична особа, а оплата надходить від юридичної особи (наприклад, благодійного фонду чи громадської організації, яка не є платником єдиного податку), ФОП може залишитися у другій групі — за умов, що всі вимоги Податкового кодексу дотримані.
Отже, головне правило: вирішальним є статус замовника послуг, а не того, хто фактично оплачує оплату.
