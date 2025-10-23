ОЭСР пригласила Украину присоединиться к Конвенции о борьбе со взяточничеством

ОЭСР отметила антикоррупционный прогресс Украины и пригласила к Конвенции о взяточничестве.

Организация экономического сотрудничества и развития пригласила Украину присоединиться к Конвенции о борьбе со взяточничеством иностранных должностных лиц в международных коммерческих операциях, а также к Рабочей группе ОЭСР по вопросам борьбы со взяточничеством.

Как сообщили в САП, приглашение стало возможным благодаря системным усилиям Украины в сфере предотвращения коррупции, гармонизации национального законодательства с международными стандартами добропорядочности и эффективному сотрудничеству с международными партнерами. К этому процессу были привлечены премьер-министр, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство экономики и Офис президента.

Партнеры ОЭСР отметили значительный прогресс Украины в создании эффективной антикоррупционной инфраструктуры и внедрении механизмов прозрачности. В то же время Украина выразила готовность и в дальнейшем совершенствовать законодательство в соответствии с требованиями Конвенции и стандартами ОЭСР.

Присоединение к Конвенции будет способствовать расширению возможностей Украины в сфере международного правового сотрудничества, в частности при расследовании коррупционных преступлений, а также повысит доверие со стороны международных партнеров и бизнеса.

Украина продолжает интегрировать антикоррупционные стандарты ОЭСР в национальную политику, что является частью ее пути к полноправному членству в организации. Напомним, что в 2022 году Указом Президента была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители правительства, правоохранительных органов и парламента. Секретариат группы действует при Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

ОЭСР, объединяющая 38 стран, является аналитическим центром и разработчиком международных стандартов, которые используются Евросоюзом для формирования политики. Процессы присоединения к ОЭСР и ЕС взаимодополняют и ускоряют друг друга. В 2022 году Украина подала заявку на членство в ОЭСР.

