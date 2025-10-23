ОЕСР запросила Україну приєднатися до Конвенції про боротьбу з хабарництвом

ОЕСР відзначила антикорупційний прогрес України та запросила до Конвенції про хабарництво.

Організація економічного співробітництва та розвитку запросила Україну приєднатися до Конвенції про боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях, а також до Робочої групи ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом.

Як повідомили в САП, запрошення стало можливим завдяки системним зусиллям України у сфері запобігання корупції, гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами доброчесності та ефективній співпраці з міжнародними партнерами. До цього процесу були залучені Прем’єр-міністр, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Міністерство юстиції, Міністерство економіки та Офіс Президента.

Партнери ОЕСР відзначили значний прогрес України у створенні ефективної антикорупційної інфраструктури та впровадженні механізмів прозорості. Водночас Україна висловила готовність і надалі вдосконалювати законодавство відповідно до вимог Конвенції та стандартів ОЕСР.

Приєднання до Конвенції сприятиме розширенню можливостей України у сфері міжнародного правового співробітництва, зокрема під час розслідування корупційних злочинів, а також підвищить довіру з боку міжнародних партнерів і бізнесу.

Україна продовжує інтегрувати антикорупційні стандарти ОЕСР у національну політику, що є частиною її шляху до повноправного членства в організації. Нагадаємо, що у 2022 році за Указом Президента було створено спеціальну робочу групу, до складу якої увійшли представники Уряду, правоохоронних органів і парламенту. Секретаріат групи діє при Національному антикорупційному бюро (НАБУ).

ОЕСР, що об’єднує 38 країн, є аналітичним центром і розробником міжнародних стандартів, які використовуються Євросоюзом для формування політики. Процеси приєднання до ОЕСР та ЄС взаємодоповнюють і прискорюють один одного. У 2022 році Україна подала заявку на членство в ОЕСР.

