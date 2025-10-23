Практика судів
  1. В Україні

ОЕСР запросила Україну приєднатися до Конвенції про боротьбу з хабарництвом

20:33, 23 жовтня 2025
ОЕСР відзначила антикорупційний прогрес України та запросила до Конвенції про хабарництво.
ОЕСР запросила Україну приєднатися до Конвенції про боротьбу з хабарництвом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Організація економічного співробітництва та розвитку запросила Україну приєднатися до Конвенції про боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях, а також до Робочої групи ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом.

Як повідомили в САП, запрошення стало можливим завдяки системним зусиллям України у сфері запобігання корупції, гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами доброчесності та ефективній співпраці з міжнародними партнерами. До цього процесу були залучені Прем’єр-міністр, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Міністерство юстиції, Міністерство економіки та Офіс Президента.

Партнери ОЕСР відзначили значний прогрес України у створенні ефективної антикорупційної інфраструктури та впровадженні механізмів прозорості. Водночас Україна висловила готовність і надалі вдосконалювати законодавство відповідно до вимог Конвенції та стандартів ОЕСР.

Приєднання до Конвенції сприятиме розширенню можливостей України у сфері міжнародного правового співробітництва, зокрема під час розслідування корупційних злочинів, а також підвищить довіру з боку міжнародних партнерів і бізнесу.

Україна продовжує інтегрувати антикорупційні стандарти ОЕСР у національну політику, що є частиною її шляху до повноправного членства в організації. Нагадаємо, що у 2022 році за Указом Президента було створено спеціальну робочу групу, до складу якої увійшли представники Уряду, правоохоронних органів і парламенту. Секретаріат групи діє при Національному антикорупційному бюро (НАБУ).

ОЕСР, що об’єднує 38 країн, є аналітичним центром і розробником міжнародних стандартів, які використовуються Євросоюзом для формування політики. Процеси приєднання до ОЕСР та ЄС взаємодоповнюють і прискорюють один одного. У 2022 році Україна подала заявку на членство в ОЕСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду