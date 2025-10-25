Минобороны: с ноября в Резерв+ появятся два новых типа отсрочек от мобилизации

Большинство отсрочек теперь можно будет оформить онлайн в приложении Резерв+ или офлайн в ЦНАПах.

С 1 ноября в Украине вступает в силу обновленный порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации, чтобы сделать процесс цифровым и снизить нагрузку на территориальные центры комплектования. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, большинство отсрочек теперь можно будет оформить онлайн в приложении «Резерв+» или офлайн в ЦНАПах. Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты уже утвердило Правительство.

Основные нововведения:

Автоматическое продление — отсрочки, информация о которых уже содержится в государственных реестрах, будут продлеваться без дополнительных заявлений и посещения ТЦК. Это коснется более 600 тысяч человек.

Новые типы отсрочек в «Резерв+» — в приложении уже доступны 9 типов отсрочек, а в ноябре появятся еще два.

Оформление через ЦНАП — для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы.

Электронная справка вместо бумажной — бумажные документы с печатями заменяются электронным документом в «Резерв+» или его распечатанной копией.

Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, 80% отсрочек можно будет оформить онлайн через приложение «Резерв+», остальные — через любой удобный центр предоставления админуслуг.

