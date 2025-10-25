Минобороны: с ноября в Резерв+ появятся два новых типа отсрочек от мобилизации

С 1 ноября в Украине вступает в силу обновленный порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации, чтобы сделать процесс цифровым и снизить нагрузку на территориальные центры комплектования. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
По данным ведомства, большинство отсрочек теперь можно будет оформить онлайн в приложении «Резерв+» или офлайн в ЦНАПах. Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты уже утвердило Правительство.
Основные нововведения:
Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, 80% отсрочек можно будет оформить онлайн через приложение «Резерв+», остальные — через любой удобный центр предоставления админуслуг.
