Міноборони: з листопада в Резерв+ з’являться два нові типи відстрочок від мобілізації

Ілюстративне фото, Міністерство оборони

З 1 листопада в Україні запрацює оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації, щоб зробити процес цифровим та зменшити навантаження на територіальні центри комплектування. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

За даними відомства, більшість відстрочок тепер можна буде оформити онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн у ЦНАПах. Відповідні зміни до нормативно-правових актів уже ухвалив Уряд.

Основні нововведення:

Автоматичне продовження — відстрочки, інформація для яких є в державних реєстрах, продовжуватимуться без додаткових заяв і відвідування ТЦК. Це стосуватиметься понад 600 тисяч осіб .

— відстрочки, інформація для яких є в державних реєстрах, продовжуватимуться без додаткових заяв і відвідування ТЦК. Це стосуватиметься понад . Нові типи відстрочок у Резерв+ — у застосунку вже доступно 9 типів відстрочок, а в листопаді з’являться ще два.

— у застосунку вже доступно 9 типів відстрочок, а в листопаді з’являться ще два. Оформлення через ЦНАП — для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи.

— для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи. Електронна довідка замість паперової — паперові документи з печатками замінюють електронним документом у «Резерв+» або його роздрукованою копією.

Як вказувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок «Резерв+», решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.

