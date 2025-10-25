Міноборони: з листопада в Резерв+ з’являться два нові типи відстрочок від мобілізації

З 1 листопада в Україні запрацює оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації, щоб зробити процес цифровим та зменшити навантаження на територіальні центри комплектування. Про це повідомили в Міністерстві оборони.
За даними відомства, більшість відстрочок тепер можна буде оформити онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн у ЦНАПах. Відповідні зміни до нормативно-правових актів уже ухвалив Уряд.
Основні нововведення:
Як вказувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок «Резерв+», решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.