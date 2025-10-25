Практика судов
На границе с Польшей — очереди из-за запуска новой системы контроля въезда в ЕС

14:49, 25 октября 2025
Во время первого въезда в страны ЕС после запуска EES необходимо пройти расширенную регистрацию: фотографируют лицо и снимают четыре отпечатка пальцев.
Фото: REUTERS/Jack Taylor
В пунктах пропуска Львовской области наблюдается повышенное скопление транспортных средств. Как сообщают пограничники, причиной этого стало несколько факторов:

  • высокая интенсивность движения, обусловленная выходными днями и началом осенних каникул;
    • внедрение новой системы EES (Entry/Exit System), которая фиксирует пересечение внешних границ Шенгенской зоны без проставления штампов в паспортах.

Система EES уже полностью функционирует на пунктах пропуска «Медика», «Корчова» и железнодорожном «Перемышль», а на других переходах, граничащих с Львовской областью, пока работает в тестовом режиме.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 12 октября на внешних границах Европейского Союза начала действовать новая система регистрации въезда-выезда — EES (Entry/Exit System).

Система EES охватывает всех граждан, которые путешествуют в ЕС на короткий срок (до 90 дней в течение 180 дней). Цель системы — автоматизировать пограничные процедуры и заменить штампование паспортов на электронную регистрацию.

Во время первого въезда в страны ЕС после запуска системы граждане проходят расширенную регистрацию, которая включает фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев. Эта процедура распространяется на лиц от 12 лет и требует дополнительного времени, что влияет на скорость оформления путешественников.

Что изменится для граждан Украины, мы рассказывали здесь.

