На кордоні з Польщею — черги через запуск нової системи контролю в’їзду до ЄС

У пунктах пропуску Львівської області спостерігається підвищене накопичення транспортних засобів. Як повідомляють прикордонники, причиною цього є кілька факторів:

інтенсивність руху зумовлена вихідними днями, початком осінніх канікул

впровадженням нової системи EES (Entry/Exit System), яка фіксує перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без проставлення штампів у паспортах.

Система EES вже повністю функціонує в пунктах пропуску «Медика», «Корчова» та залізничному «Перемишль», а на інших переходах, що межують із Львівською областю, наразі працює у тестовому режимі.

Як розповідала «Судово-юридична газета», з 12 жовтня на зовнішніх кордонах Європейського Союзу починає діяти нова система реєстрації в’їзду-виїзду — EES (Entry/Exit System).

EES охоплює усіх громадян, які подорожують до ЄС на короткий термін (до 90 днів протягом 180 днів). Мета системи — автоматизувати прикордонні процедури та замінити штампування паспортів на електронну реєстрацію.

Під час першого в’їзду до країн ЄС після запуску системи громадяни проходять розширену реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. Ця процедура стосується осіб від 12 років і потребує додаткового часу, що впливає на швидкість оформлення подорожуючих.

