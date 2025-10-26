Практика судов
Может ли предприятие назначить инженером по охране труда специалиста с дипломом бакалавра

07:36, 26 октября 2025
Для этой должности требуется полное высшее образование уровня магистра или специалиста, но в исключительных случаях решение может принять аттестационная комиссия.
Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда предоставило разъяснение относительно квалификационных требований к должностям инженеров по охране труда.

Согласно Справочнику квалификационных характеристик профессий работников, утвержденному приказом Министерства труда и социальной политики Украины №336 от 29 декабря 2004 года, для этой должности предусмотрено полное высшее образование соответствующего направления подготовки — то есть уровень магистра или специалиста.

В частности:

  • ведущий инженер по охране труда должен иметь полное высшее образование (магистр, специалист) и не менее 2 лет стажа на должности инженера I категории;
  • инженер по охране труда I категории — полное высшее образование (магистр или специалист) и стаж от 2 лет;
  • инженер II категории — полное высшее образование (специалист) и не менее 1 года стажа;
  • инженер по охране труда — полное высшее образование (специалист) без требований к стажу.

Таким образом, степень бакалавра не соответствует формальным требованиям для назначения на эти должности.

В то же время, согласно пункту 11 раздела «Общие положения» Справочника, как исключение, работники, не имеющие необходимого уровня образования или стажа, но обладающие достаточным практическим опытом и успешно выполняющие свои обязанности, могут быть назначены или оставлены на должности по решению аттестационной комиссии.

