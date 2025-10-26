Может ли предприятие назначить инженером по охране труда специалиста с дипломом бакалавра

Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда предоставило разъяснение относительно квалификационных требований к должностям инженеров по охране труда.
Согласно Справочнику квалификационных характеристик профессий работников, утвержденному приказом Министерства труда и социальной политики Украины №336 от 29 декабря 2004 года, для этой должности предусмотрено полное высшее образование соответствующего направления подготовки — то есть уровень магистра или специалиста.
В частности:
Таким образом, степень бакалавра не соответствует формальным требованиям для назначения на эти должности.
В то же время, согласно пункту 11 раздела «Общие положения» Справочника, как исключение, работники, не имеющие необходимого уровня образования или стажа, но обладающие достаточным практическим опытом и успешно выполняющие свои обязанности, могут быть назначены или оставлены на должности по решению аттестационной комиссии.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.