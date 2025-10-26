Чи може підприємство призначити інженером з охорони праці фахівця з дипломом бакалавра

Для цієї посади потрібна повна вища освіта рівня магістра або спеціаліста, але у виняткових випадках рішення може ухвалити атестаційна комісія.

Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці надало роз’яснення щодо кваліфікаційних вимог до посад інженерів з охорони праці.

Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України №336 від 29 грудня 2004 року, для цієї посади передбачено повну вищу освіту відповідного напряму підготовки — тобто рівень магістра або спеціаліста.

Зокрема:

провідний інженер з охорони праці повинен мати повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) і щонайменше 2 роки стажу на посаді інженера I категорії;

інженер з охорони праці I категорії — повна вища освіта (магістр або спеціаліст) і стаж від 2 років;

інженер II категорії — повна вища освіта (спеціаліст) і щонайменше 1 рік стажу;

інженер з охорони праці — повна вища освіта (спеціаліст) без вимог до стажу.

Отже, ступінь бакалавра не відповідає формальним вимогам для призначення на ці посади.

Водночас, відповідно до пункту 11 розділу «Загальні положення» Довідника, як виняток, працівники, які не мають необхідного освітнього рівня або стажу, але мають достатній практичний досвід і успішно виконують свої обов’язки, можуть бути призначені або залишені на посаді за рішенням атестаційної комісії.

