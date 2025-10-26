Сырский требует от командиров не скрывать правду о ситуации на фронте

Главнокомандующий Александр Сырский предупредил командиров о цене сокрытия правды на фронте.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский во время поездки на Покровское направление встретился с командирами армейских корпусов, бригад и воинских частей, выполняющих боевые задачи непосредственно в районе города Покровск.

Во время совещания обсудили оперативную обстановку, меры по усилению обороны и недопущению дальнейшего продвижения врага. Сырский подчеркнул важность уничтожения диверсионных групп противника и пленения вражеских бойцов, оказавшихся в окружении.

Также он сообщил, что ВСУ продолжают работу над улучшением обеспечения подразделений, в частности над повышением эффективности борьбы с вражескими дронами и артиллерией. Для этого Главнокомандующий отдал соответствующие распоряжения.

Отдельно Сырский обратился к командирам всех уровней с требованием не искажать реальную информацию о ситуации на поле боя:

«Нечестность имеет слишком высокую цену — жизнь наших воинов. Мое первое требование — правда, какой бы она ни была. Командир, который скрывает правду о ситуации на фронте, не имеет права быть командиром».

Ранее Президент Владимир Зеленский поручил проверить достоверность отчетов из областей после атак РФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.