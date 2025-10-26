Сирський вимагає від командирів не приховувати правду про ситуацію на фронті

Головнокомандувач Олександр Сирський попередив командирів про ціну приховування правди на фронті.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час поїздки на Покровський напрямок зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад та військових частин, які виконують бойові завдання безпосередньо в районі міста Покровськ.

Під час наради обговорили оперативну обстановку, заходи для посилення оборони та недопущення подальшого просування ворога. Сирський наголосив на важливості знищення диверсійних груп противника і полону ворожих бійців, які опинилися в оточенні.

Також він повідомив, що ЗСУ продовжують роботу над покращенням забезпечення підрозділів, зокрема підвищенням ефективності боротьби з ворожими дронами та артилерією. Для цього Головнокомандувач віддав відповідні розпорядження.

Окремо Сирський звернувся до командирів усіх рівнів із вимогою не викривляти реальну інформацію щодо ситуації на полі бою:

«Нечесність має надто високу ціну — життя наших воїнів. Моя перша вимога — правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на фронті, не має права бути командиром».

Перед цим Президент Володимир Зеленський доручив перевірити правдивість звітів з областей після атак РФ.

