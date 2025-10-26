Практика судів
  1. В Україні

Сирський вимагає від командирів не приховувати правду про ситуацію на фронті

09:06, 26 жовтня 2025
Головнокомандувач Олександр Сирський попередив командирів про ціну приховування правди на фронті.
Сирський вимагає від командирів не приховувати правду про ситуацію на фронті
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час поїздки на Покровський напрямок зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад та військових частин, які виконують бойові завдання безпосередньо в районі міста Покровськ.

Під час наради обговорили оперативну обстановку, заходи для посилення оборони та недопущення подальшого просування ворога. Сирський наголосив на важливості знищення диверсійних груп противника і полону ворожих бійців, які опинилися в оточенні.

Також він повідомив, що ЗСУ продовжують роботу над покращенням забезпечення підрозділів, зокрема підвищенням ефективності боротьби з ворожими дронами та артилерією. Для цього Головнокомандувач віддав відповідні розпорядження.

Окремо Сирський звернувся до командирів усіх рівнів із вимогою не викривляти реальну інформацію щодо ситуації на полі бою:

«Нечесність має надто високу ціну — життя наших воїнів. Моя перша вимога — правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на фронті, не має права бути командиром».

Перед цим Президент Володимир Зеленський доручив перевірити правдивість звітів з областей після атак РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

армія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Ганечко
    Олена Ганечко
    член Ради суддів України, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Галина Мигаль
    Галина Мигаль
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Пєсков
    В'ячеслав Пєсков
    суддя Великої Палати Верховного Суду