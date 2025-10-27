Отсутствие двух членов Высшего совета правосудия может заблокировать принятие решений — Оксана Кваша

Незаполненные вакансии в Высшем совете правосудия могут подвергнуть угрозе принятие решений.

Заместитель председателя Высшего совета правосудия Оксана Кваша заявила, что нехватка членов ВСП остается одной из ключевых проблем в работе органа.

Во время публичной презентации теневого отчета по разделам «Правосудие и фундаментальные права» и «Юстиция, свобода и безопасность» Отчета Еврокомиссии она отметила, что длительное время вместо 21 члена Совета работали лишь 15, то есть на грани полномочности. Это создавало риски для принятия решений: заседание является правомочным, если в нем участвуют не менее 11 членов, однако при рассмотрении жалоб на решения дисциплинарных палат в заседании не принимают участия члены соответствующей палаты (4 или 5 человек), из-за чего иногда не хватало кворума.

Критической, как отметила Кваша, также может быть ситуация во время пленарных заседаний, на которых рассматриваются представления о назначении судей: требуется участие минимум 14 членов Совета. Таким образом, даже отсутствие двух человек может сделать рассмотрение вопросов невозможным.

Это означает, что когда состав Совета неполный, даже из-за отпуска или больничного может быть заблокировано принятие важных решений.

8 октября 2025 года Президент Украины назначил двух новых членов ВСП, благодаря чему сейчас Совет насчитывает 17 членов. Это временно стабилизировало работу органа, однако, по словам Кваши, уже в следующем году заканчивается срок полномочий нескольких действующих членов, поэтому вопрос заполнения состава остается актуальным.

В теневом отчете, представленном экспертами, предлагается внести законодательные изменения. В частности, предлагается установить обязательство для субъектов назначений соблюдать установленные сроки. Одним из возможных вариантов также является продление полномочий действующих членов Совета до момента назначения их преемников.

В ВСП это предложение называют обоснованным, отмечая, что оно «может обеспечить непрерывность и институциональную дееспособность деятельности Совета».

Кваша также сообщила, что благодаря расширению состава до 17 человек ВСП активизировал назначения судей в апелляционные и местные суды — это является важной задачей в рамках выполнения плана Ukraine Facility.

Кваша напомнила, что для обеспечения качества отбора судей в декабре 2024 года были утверждены Единые показатели добропорядочности и профессиональной этики, разработанные совместно с ВККС, Общественным советом добропорядочности и международными экспертами.

Кроме того, в сентябре 2025 года ВСП определил численность судей в новосозданных судах — 17 должностей в Специализированном окружном административном суде и 10 — в Специализированном апелляционном административном суде.

В настоящее время продолжается отбор председателя Государственной судебной администрации Украины, который планируют завершить до конца года. В то же время в ближайшее время ВСП проведет публичное мероприятие, на котором Служба дисциплинарных инспекторов отчитается о первом году своей работы.

