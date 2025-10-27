Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Отсутствие двух членов Высшего совета правосудия может заблокировать принятие решений — Оксана Кваша

10:33, 27 октября 2025
Незаполненные вакансии в Высшем совете правосудия могут подвергнуть угрозе принятие решений.
Отсутствие двух членов Высшего совета правосудия может заблокировать принятие решений — Оксана Кваша
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель председателя Высшего совета правосудия Оксана Кваша заявила, что нехватка членов ВСП остается одной из ключевых проблем в работе органа.

Во время публичной презентации теневого отчета по разделам «Правосудие и фундаментальные права» и «Юстиция, свобода и безопасность» Отчета Еврокомиссии она отметила, что длительное время вместо 21 члена Совета работали лишь 15, то есть на грани полномочности. Это создавало риски для принятия решений: заседание является правомочным, если в нем участвуют не менее 11 членов, однако при рассмотрении жалоб на решения дисциплинарных палат в заседании не принимают участия члены соответствующей палаты (4 или 5 человек), из-за чего иногда не хватало кворума.

Критической, как отметила Кваша, также может быть ситуация во время пленарных заседаний, на которых рассматриваются представления о назначении судей: требуется участие минимум 14 членов Совета. Таким образом, даже отсутствие двух человек может сделать рассмотрение вопросов невозможным.

Это означает, что когда состав Совета неполный, даже из-за отпуска или больничного может быть заблокировано принятие важных решений.

8 октября 2025 года Президент Украины назначил двух новых членов ВСП, благодаря чему сейчас Совет насчитывает 17 членов. Это временно стабилизировало работу органа, однако, по словам Кваши, уже в следующем году заканчивается срок полномочий нескольких действующих членов, поэтому вопрос заполнения состава остается актуальным.

В теневом отчете, представленном экспертами, предлагается внести законодательные изменения. В частности, предлагается установить обязательство для субъектов назначений соблюдать установленные сроки. Одним из возможных вариантов также является продление полномочий действующих членов Совета до момента назначения их преемников.

В ВСП это предложение называют обоснованным, отмечая, что оно «может обеспечить непрерывность и институциональную дееспособность деятельности Совета».

Кваша также сообщила, что благодаря расширению состава до 17 человек ВСП активизировал назначения судей в апелляционные и местные суды — это является важной задачей в рамках выполнения плана Ukraine Facility.

Кваша напомнила, что для обеспечения качества отбора судей в декабре 2024 года были утверждены Единые показатели добропорядочности и профессиональной этики, разработанные совместно с ВККС, Общественным советом добропорядочности и международными экспертами.

Кроме того, в сентябре 2025 года ВСП определил численность судей в новосозданных судах — 17 должностей в Специализированном окружном административном суде и 10 — в Специализированном апелляционном административном суде.

В настоящее время продолжается отбор председателя Государственной судебной администрации Украины, который планируют завершить до конца года. В то же время в ближайшее время ВСП проведет публичное мероприятие, на котором Служба дисциплинарных инспекторов отчитается о первом году своей работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья назначение ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду