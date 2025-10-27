Практика судів
Відсутність двох членів Вищої ради правосуддя може заблокувати ухвалення рішень — Оксана Кваша

10:33, 27 жовтня 2025
Незаповнені вакансії у Вищій раді правосуддя можуть поставити під загрозу ухвалення рішень.
Відсутність двох членів Вищої ради правосуддя може заблокувати ухвалення рішень — Оксана Кваша
Заступниця голови Вищої ради правосуддя Оксана Кваша заявила, що нестача членів ВРП залишається однією з ключових проблем у роботі органу.

Під час публічної презентації тіньового звіту щодо розділів «Правосуддя та фундаментальні права» і «Юстиція, свобода та безпека» Звіту Єврокомісії вона зауважила, що тривалий час замість 21 члена Ради працювало лише 15, тобто на межі повноважності. Це створювало ризики для ухвалення рішень: засідання є повноважним, якщо беруть участь щонайменше 11 членів, однак під час розгляду скарг на рішення дисциплінарних палат у засіданні не беруть участь члени відповідної палати (4  або 5 осіб), через що іноді бракувало кворуму.

Критичною, як зауважила Кваша, також може бути ситуація під час пленарних засідань, на яких розглядаються подання про призначення суддів: потрібна участь мінімум 14 членів Ради. Таким чином, навіть відсутність двох осіб може зробити розгляд питань неможливим.

Це означає, що коли склад Ради неповний, навіть через відпустку чи лікарняний — може бути заблоковано ухвалення важливих рішень.  

8 жовтня 2025 року Президент України призначив двох нових членів ВРП, завдяки чому нині Рада налічує 17 членів. Це тимчасово стабілізувало роботу органу, однак, за словами Кваші, уже наступного року завершується строк повноважень кількох чинних членів, тому питання заповнення складу залишається актуальним.

У тіньовому звіті, представленому експертами, пропонується внести законодавчі зміни. Зокрема, пропонується внести законодавчі зміни, які б зобов’язували суб’єктів призначень дотримуватися встановлених строків. Одним із можливих варіантів є також продовження повноважень чинних членів Ради до моменту призначення їхніх наступників.

У ВРП цю пропозиція називають слушною, що «може забезпечити  безперервність та інституційну спроможність діяльності Ради».

Кваша також повідомила, що завдяки розширенню складу до 17 осіб ВРП активізувала призначення суддів до апеляційних і місцевих судів — це є важливим завданням у межах виконання плану Ukraine Facility.

Кваша нагадала, що для забезпечення якості добору суддів у грудні 2024 року були затверджені Єдині показники доброчесності та професійної етики, розроблені спільно з ВККС, Громадською радою доброчесності та міжнародними експертами.

Крім того, у вересні 2025 року ВРП визначила чисельність суддів у новостворених судах — 17 посад у Спеціалізованому окружному адміністративному суді та 10 у Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді.

Наразі триває добір голови Державної судової адміністрації України, який планують завершити до кінця року. Водночас найближчим часом ВРП проведе публічний захід, де Служба дисциплінарних інспекторів прозвітує про перший рік своєї роботи.

