Как правильно внести запись о принятии на работу и переводе в трудовую книжку

20:50, 29 октября 2025
При принятии работника на работу или его переводе на другую должность важно правильно внести записи в трудовую книжку, ведь от этого зависит подтверждение стажа и соблюдение требований трудового законодательства.
Несмотря на постепенный переход к электронному учету, кадровым работникам и дальше приходится заполнять бумажные трудовые книжки при приеме на работу, переводе или увольнении работников. От правильности внесенных записей зависит не только достоверность трудового стажа, но и социальные гарантии работника.

Федерация профсоюзов пояснила, о каких событиях могут вноситься в трудовые книжки записи отдельной строкой и как вносится запись о приеме на работу работника.

Как вносится запись о приеме на работу работника?

В соответствии с пунктом 2.14 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения Украины от 29.07.1993 года № 58 (далее — Инструкция № 58), в графе 3 раздела «Сведения о работе» в качестве заголовка пишется полное наименование предприятия.

Под этим заголовком в графе 1 ставится порядковый номер записи, в графе 2 указывается дата приема на работу.

В графе 3 пишется: принят или назначен в такой-то цех, отдел, подразделение, на участок, производство с указанием их конкретного наименования, а также работы, профессии или должности и присвоенного разряда. Записи о наименовании работы, профессии или должности, на которую принят работник, выполняются для рабочих и служащих в соответствии с наименованиями профессий и должностей, указанными в «Классификаторе профессий».

О каких событиях могут вноситься в трудовые книжки записи отдельной строкой?

В трудовые книжки по месту работы вносятся отдельной строкой с указанием даты, номера и наименования соответствующих документов следующие записи:

а) о времени службы в составе Вооруженных Сил Украины и других войсках, где на лиц, проходящих службу, не распространяется законодательство о труде и государственном социальном страховании, с указанием даты призыва (зачисления) и даты увольнения со службы;

б) о времени обучения в профессиональных учебно-воспитательных заведениях и других учреждениях, в учебно-курсовых комбинатах (центре, пункте и т. д.);

в) о времени обучения в высших учебных заведениях (включая и время работы в студенческих лагерях, на производственной практике и при выполнении научно-исследовательских хоздоговорных тем) и о времени пребывания в аспирантуре и клинической ординатуре, кроме случаев, указанных в п. 2.16 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения от 29.07.1993 г. № 58 (далее — Инструкция № 58).

Дополнительно: для студентов, слушателей курсов, учащихся, аспирантов и клинических ординаторов, имеющих трудовые книжки, учебное заведение (научное учреждение) вносит записи о времени обучения на дневных отделениях (в том числе подготовительных) высших учебных заведений. Основанием для таких записей являются приказы учебного заведения (научного учреждения) о зачислении на обучение и об отчислении из числа студентов, учащихся, аспирантов, клинических ординаторов.

Период работы указанных студентов, учащихся, аспирантов и клинических ординаторов в студенческих лагерях, при прохождении производственной практики, при выполнении научно-исследовательских хоздоговорных тем и при прохождении стажировки подтверждается соответствующей справкой с указанием специальности, квалификации, должности и времени работы. На основании этих справок учебные заведения (научные учреждения) обеспечивают внесение в трудовые книжки студентов, учащихся, аспирантов и клинических ординаторов сведений о работе и стажировке в соответствии с полученными данными. Справки хранятся в личных делах указанных лиц как документы строгой отчетности.

г) о работе в качестве членов колхоза — в том случае, когда действующим законодательством предусмотрено зачисление этой работы в общий трудовой стаж работников;

д) о времени ухода за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, а также за пенсионером, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе (п. е ст. 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении»), в том числе за престарелым, достигшим 80-летнего возраста (согласно медицинскому заключению);

е) безработным лицам о периоде получения пособия по безработице запись вносится в трудовую книжку органом государственной службы занятости населения.

Эти записи вносятся в трудовую книжку до внесения сведений о работе на данном предприятии.

Как вносятся записи о переводе работника на другую должность или работу?

Перевод работника на другую постоянную работу на том же предприятии оформляется в том же порядке, что и прием на работу.

