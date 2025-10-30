Семьи погибших защитников получат компенсации по новым правилам — решение Кабмина

Кабинет Министров утвердил изменения в постановление № 37 от 16 января 2024 года «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков членам семей военнослужащих и полицейских в случае их гибели (смерти)».
Цель изменений — привести документ в соответствие с Законом Украины № 4470-IX «О внесении изменений в статью 10-1 Закона Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”».
Согласно обновленным нормам, в случае гибели (смерти) военнослужащего денежная компенсация за неиспользованные дни отпусков, начисленная за время прохождения службы, после проведения предусмотренных законом удержаний выплачивается:
Если никаких указанных лиц нет, компенсация за неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков входит в состав наследства.
