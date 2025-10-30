Практика судов
Семьи погибших защитников получат компенсации по новым правилам — решение Кабмина

17:15, 30 октября 2025
Кабмин обновил порядок выплаты компенсации за неиспользованные отпуска семьям погибших военнослужащих и полицейских.
Кабинет Министров утвердил изменения в постановление № 37 от 16 января 2024 года «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков членам семей военнослужащих и полицейских в случае их гибели (смерти)».

Цель изменений — привести документ в соответствие с Законом Украины № 4470-IX «О внесении изменений в статью 10-1 Закона Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”».

Согласно обновленным нормам, в случае гибели (смерти) военнослужащего денежная компенсация за неиспользованные дни отпусков, начисленная за время прохождения службы, после проведения предусмотренных законом удержаний выплачивается:

  • в случае наличия личного распоряжения на случай плена — лицам, указанным в этом распоряжении, в определённых им долях;
  • при отсутствии такого распоряжения — членам семьи, определённым законом: супруге или супругу, законным представителям малолетних или несовершеннолетних детей, детям с инвалидностью с детства или их законным представителям, а также родителям военнослужащего — в равных долях;
  • при отсутствии указанных лиц — совершеннолетним детям, братьям и сёстрам погибшего, находившимся под его опекой, также в равных долях.

Если никаких указанных лиц нет, компенсация за неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков входит в состав наследства.

