Практика судів
  1. В Україні

Сім’ї загиблих захисників отримають компенсації за новими правилами — рішення Кабміну

17:15, 30 жовтня 2025
Кабмін оновив порядок виплати компенсації за невикористані відпустки сім’ям загиблих військовослужбовців і поліцейських.
Сім’ї загиблих захисників отримають компенсації за новими правилами — рішення Кабміну
Фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови № 37 від 16 січня 2024 року «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток членам сімей військовослужбовців та поліцейських у разі їх загибелі (смерті)».

Мета змін — привести документ у відповідність до Закону України № 4470-IX «Про внесення змін до статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”».

Згідно з оновленими нормами, у разі загибелі (смерті) військовослужбовця грошова компенсація за невикористані дні відпусток, нарахована за час проходження служби, після проведення передбачених законом відрахувань виплачується:

  • у разі наявності особистого розпорядження на випадок полону — особам, зазначеним у цьому розпорядженні, у визначених ним частках;
  • за відсутності такого розпорядження — членам сім’ї, визначеним законом: дружині або чоловіку, законним представникам малолітніх чи неповнолітніх дітей, дітям з інвалідністю з дитинства або їх законним представникам, а також батькам військовослужбовця — у рівних частках;
  • у разі відсутності зазначених осіб — повнолітнім дітям, братам і сестрам загиблого, які були під його опікою, також у рівних частках.

Якщо жодних зазначених осіб немає, компенсація за невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток входить до складу спадщини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області