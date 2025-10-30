Сім’ї загиблих захисників отримають компенсації за новими правилами — рішення Кабміну

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови № 37 від 16 січня 2024 року «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток членам сімей військовослужбовців та поліцейських у разі їх загибелі (смерті)».
Мета змін — привести документ у відповідність до Закону України № 4470-IX «Про внесення змін до статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”».
Згідно з оновленими нормами, у разі загибелі (смерті) військовослужбовця грошова компенсація за невикористані дні відпусток, нарахована за час проходження служби, після проведення передбачених законом відрахувань виплачується:
Якщо жодних зазначених осіб немає, компенсація за невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток входить до складу спадщини.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.