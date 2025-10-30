Сім’ї загиблих захисників отримають компенсації за новими правилами — рішення Кабміну

Кабмін оновив порядок виплати компенсації за невикористані відпустки сім’ям загиблих військовослужбовців і поліцейських.

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови № 37 від 16 січня 2024 року «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток членам сімей військовослужбовців та поліцейських у разі їх загибелі (смерті)».

Мета змін — привести документ у відповідність до Закону України № 4470-IX «Про внесення змін до статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”».

Згідно з оновленими нормами, у разі загибелі (смерті) військовослужбовця грошова компенсація за невикористані дні відпусток, нарахована за час проходження служби, після проведення передбачених законом відрахувань виплачується:

у разі наявності особистого розпорядження на випадок полону — особам, зазначеним у цьому розпорядженні, у визначених ним частках;

— особам, зазначеним у цьому розпорядженні, у визначених ним частках; за відсутності такого розпорядження — членам сім’ї, визначеним законом: дружині або чоловіку, законним представникам малолітніх чи неповнолітніх дітей, дітям з інвалідністю з дитинства або їх законним представникам, а також батькам військовослужбовця — у рівних частках;

— членам сім’ї, визначеним законом: дружині або чоловіку, законним представникам малолітніх чи неповнолітніх дітей, дітям з інвалідністю з дитинства або їх законним представникам, а також батькам військовослужбовця — у рівних частках; у разі відсутності зазначених осіб — повнолітнім дітям, братам і сестрам загиблого, які були під його опікою, також у рівних частках.

Якщо жодних зазначених осіб немає, компенсація за невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток входить до складу спадщини.

