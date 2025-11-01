Практика судов
  1. В Украине

На Прикарпатье задержали адвоката, который организовал схему для уклонистов

07:18, 1 ноября 2025
СБУ и полиция задержали фигуранта во время получения денег от женщины.
На Прикарпатье задержали адвоката, который организовал схему для уклонистов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Прикарпатье правоохранители разоблачили адвоката, который под прикрытием оказания юридических услуг «зарабатывал» на уклонистах. Об этом сообщило Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что адвокат обещал «клиентам» за деньги уладить вопросы воинской обязанности через личные связи в государственных органах.

«В частности, адвокат предлагал оформить фиктивное опекунство над лицом с инвалидностью или фиктивный брак с женщиной, имеющей установленную инвалидность. Свои «услуги» он оценивал в суммы от 3 до 5 тысяч долларов США», — заявили в СБУ.

Ведомство задокументировало, как адвокат убедил мужчину, который обратился за консультацией относительно способов законного получения отсрочки, воспользоваться его схемой.

«Когда во время реализации незаконного механизма мужчину мобилизовали, злоумышленник продолжил общаться с супругой военнослужащего и пообещал за 7 тысяч долларов США «посодействовать» в переводе его в тыловую часть», — сообщает спецслужба.

СБУ и полиция задержали фигуранта во время получения денег от женщины.

Во время обысков в офисе и в жилище фигуранта, а также по месту службы его «клиента» были обнаружены и изъяты:

▪ деньги, полученные за незаконные «услуги»;

▪ мобильный телефон, документы и другие материалы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.

Адвокату сообщено о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ взятка адвокат

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео