На Прикарпатье задержали адвоката, который организовал схему для уклонистов

СБУ и полиция задержали фигуранта во время получения денег от женщины.

На Прикарпатье правоохранители разоблачили адвоката, который под прикрытием оказания юридических услуг «зарабатывал» на уклонистах. Об этом сообщило Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что адвокат обещал «клиентам» за деньги уладить вопросы воинской обязанности через личные связи в государственных органах.

«В частности, адвокат предлагал оформить фиктивное опекунство над лицом с инвалидностью или фиктивный брак с женщиной, имеющей установленную инвалидность. Свои «услуги» он оценивал в суммы от 3 до 5 тысяч долларов США», — заявили в СБУ.

Ведомство задокументировало, как адвокат убедил мужчину, который обратился за консультацией относительно способов законного получения отсрочки, воспользоваться его схемой.

«Когда во время реализации незаконного механизма мужчину мобилизовали, злоумышленник продолжил общаться с супругой военнослужащего и пообещал за 7 тысяч долларов США «посодействовать» в переводе его в тыловую часть», — сообщает спецслужба.

Во время обысков в офисе и в жилище фигуранта, а также по месту службы его «клиента» были обнаружены и изъяты:

▪ деньги, полученные за незаконные «услуги»;

▪ мобильный телефон, документы и другие материалы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.

Адвокату сообщено о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

