Практика судів
  1. В Україні

На Прикарпатті затримали адвоката, який організував схему для ухилянтів

07:18, 1 листопада 2025
СБУ та поліція затримали фігуранта під час отримання коштів від жінки.
На Прикарпатті правоохоронці викрили адвоката, який під прикриттям надання правничих послуг «заробляв» на ухилянтах. Про це повідомило Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Зазначається, що адвокат обіцяв «клієнтам» за гроші владнати питання військового обов’язку через особисті зв’язки в державних органах.

«Зокрема, адвокат пропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідністю або фіктивний шлюб із жінкою, що має встановлену інвалідність.  Свої «послуги» він оцінював у суми від 3 до 5 тисяч доларів США», - заявили у СБУ.

Відомство задокументувало, як адвокат переконав чоловіка, котрий звернувся по консультацію щодо способів законного отримання відстрочки, скористатися його схемою.

«Коли під час реалізації незаконного механізму чоловіка мобілізували, зловмисник продовжив спілкуватися з дружиною військовослужбовця та пообіцяв за 7 тисяч доларів США «посприяти» в переведенні його до тилової частини», - повідомляє спецслужба.

СБУ та поліція затримали фігуранта під час отримання коштів від жінки.

Під час обшуків в офісі та в оселі фігуранта, а також за місцем служби його «клієнта» виявлено та вилучено:

▪ гроші, отримані за незаконні «послуги»;

▪ мобільний телефон, документи та інші матеріали, які мають доказове значення  в кримінальному провадженні.

Адвокату повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

