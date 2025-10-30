Практика судов
15:41, 30 октября 2025
Отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или лишен родительских прав, смогут получить отсрочку онлайн.
В приложении Резерв+ появилась отсрочка для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка
Министерство обороны сообщило, что расширило перечень отсрочек в приложении Резерв+. Теперь получить отсрочку онлайн могут родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или лишен родительских прав.

Как получить отсрочку онлайн:

  1. Подайте запрос в приложении Резерв+.
  2. Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
  3. В случае подтверждения отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

«Процесс полностью автоматизирован, обычно занимает от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок или посещения ТЦК», — заявили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния (ДРАЦС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или лишении родительских прав другого из родителей. Если этих данных нет, необходимо обратиться с соответствующими документами в любое удобное отделение ДРАЦС.

В Минобороны напомнили, что в Резерв+ уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек.

Для следующих категорий:

  • лица с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • лица, имеющие супругу (супруга) с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военнослужащих, имеющие ребенка;
  • родители трех и более детей в одном браке;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профессионального образования.

