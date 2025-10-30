В приложении Резерв+ появилась отсрочка для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка

Отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или лишен родительских прав, смогут получить отсрочку онлайн.

Министерство обороны сообщило, что расширило перечень отсрочек в приложении Резерв+. Теперь получить отсрочку онлайн могут родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или лишен родительских прав.

Как получить отсрочку онлайн:

Подайте запрос в приложении Резерв+. Система проверит наличие оснований в государственных реестрах. В случае подтверждения отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

«Процесс полностью автоматизирован, обычно занимает от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок или посещения ТЦК», — заявили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния (ДРАЦС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или лишении родительских прав другого из родителей. Если этих данных нет, необходимо обратиться с соответствующими документами в любое удобное отделение ДРАЦС.

В Минобороны напомнили, что в Резерв+ уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек.

Для следующих категорий:

лица с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие супругу (супруга) с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военнослужащих, имеющие ребенка;

родители трех и более детей в одном браке;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профессионального образования.

