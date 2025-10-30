В приложении Резерв+ появилась отсрочка для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка

Министерство обороны сообщило, что расширило перечень отсрочек в приложении Резерв+. Теперь получить отсрочку онлайн могут родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или лишен родительских прав.
Как получить отсрочку онлайн:
«Процесс полностью автоматизирован, обычно занимает от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок или посещения ТЦК», — заявили в ведомстве.
Также там подчеркнули, что для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния (ДРАЦС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или лишении родительских прав другого из родителей. Если этих данных нет, необходимо обратиться с соответствующими документами в любое удобное отделение ДРАЦС.
В Минобороны напомнили, что в Резерв+ уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек.
Для следующих категорий:
