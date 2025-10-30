У Резерв+ з’явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину

Міністерство оборони повідомило, що розширило перелік відстрочок у застосунку Резерв+. Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.
Як отримати відстрочку онлайн:
«Процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК», - заявили у відомстві.
Також там підкреслили, що для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.
У Міноборони нагадали, що у Резерв+ вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок.
Для таких категорій:
