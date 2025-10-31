Кабмин добавил 10% финансирования университетам прифронтовых регионов

Правительство ввело коэффициент 1,1 для финансирования университетов в прифронтовых регионах.

Кабмин внес изменения в формулу распределения бюджетных расходов между высшими учебными заведениями, введя коэффициент региональной поддержки 1,1 для университетов в прифронтовых общинах или перемещенных из-за агрессии России.

По данным Минобразования, это добавляет 10% к государственному финансированию. Средства направят на повышение зарплат педагогическим и научно-педагогическим работникам и стабильное обеспечение обучения в условиях рисков.

Коэффициент облегчит планирование работы учреждений в сложных условиях безопасности и логистики.

Решение продолжает политику поддержки: ранее на институциональную помощь прифронтовым и перемещенным ЗВО направили 330 млн грн, в частности для университетов Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, на непрерывное обучение и работу коллективов.

МОН обеспечит внедрение изменений и проинформирует учреждения о применении коэффициента в пределах бюджетных назначений. Новые правила усилят способность университетов на линии соприкосновения выполнять образовательную и научную миссию.

