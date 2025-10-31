Кабмін додав 10% фінансування університетам прифронтових регіонів

Уряд запровадив коефіцієнт 1,1 для фінансування університетів у прифронтових регіонах.

Кабмін вніс зміни до формули розподілу бюджетних видатків між закладами вищої освіти, запровадивши коефіцієнт регіональної підтримки 1,1 для університетів у прифронтових громадах або переміщених через агресію Росії.

За даними Міносвіти, це додає 10% до державного фінансування. Кошти спрямують на підвищення зарплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам та стабільне забезпечення навчання в умовах ризиків.

Коефіцієнт полегшить планування роботи закладів у складних безпекових і логістичних умовах.

Рішення продовжує політику підтримки: раніше на інституційну допомогу прифронтовим і переміщеним ЗВО спрямували 330 млн грн, зокрема для університетів Запорізької, Миколаївської, Сумської та Харківської областей, на безперервне навчання та роботу колективів.

МОН забезпечить впровадження змін і поінформує заклади про застосування коефіцієнта в межах бюджетних призначень. Нові правила посилять спроможність університетів на лінії зіткнення виконувати освітню й наукову місію.

