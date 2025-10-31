В Хмельницкой области священник забил мужчину до смерти – дело передали в суд

Священник под алкоголем нанес многочисленные удары руками и ногами мужчине.

Фото: Полиция Хмельницкой области

Следователи завершили расследование и направили в суд дело против 46-летнего настоятеля мужского монастыря, обвиняемого в тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть потерпевшего.

По данным полиции Хмельницкой области, инцидент произошел на территории монастыря в Староконстантинове.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, священник поссорился с 51-летним мужчиной. Конфликт перерос в драку, во время которой обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами. Мужчина скончался на месте от травм.

Производство открыто по ч. 2 ст. 121 УК. Обвинительный акт направлен в суд. В случае признания вины грозит до 10 лет лишения свободы.

