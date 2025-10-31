На Хмельниччині священник забив чоловіка до смерті – справу передали до суду

Священник під алкоголем завдав численні удари руками та ногами чоловіку.

Слідчі завершили розслідування та скерували до суду справу проти 46-річного настоятеля чоловічого монастиря, обвинуваченого в тяжких тілесних ушкодженнях, що призвели до смерті потерпілого.

За даними поліції Хмельницької області, інцидент стався на території монастиря в Старокостянтинові.

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, священник посварився з 51-річним чоловіком. Конфлікт переріс у бійку, під час якої обвинувачений завдав потерпілому численні удари руками та ногами. Чоловік помер на місці від травм.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 121 ККУ. Обвинувальний акт направлено до суду. У разі визнання вини загрожує до 10 років ув’язнення.

