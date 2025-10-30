Отключение света 31 октября — как будут действовать графики в Киевской области

В Киевской области 31 октября в течение суток будут действовать графики отключения электроэнергии.

В пятницу, 31 октября, в Киевской области будут применяться графики отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.

В компании опубликовали графики отключений на 31 октября.

Также там подчеркнули, что в случае изменений компания сообщит об этом гражданам.

Напомним, ранее в «Укренерго» сообщили, что 31 октября графики отключения электроэнергии будут действовать по всей Украине с 00:00 до 24:00. Графики почасовых отключений будут применяться в объеме от 0,5 до 3 очередей. Максимальный объем ограничений — с 16:00 до 18:00.

