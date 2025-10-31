Украина ввела санкции против пророссийских пропагандистов и компаний, поддерживающих ВПК РФ — Зеленский подписал указы

Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 14 пророссийских пропагандистов, которые оправдывают вооруженную агрессию России и отрицают оккупацию украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Первый указ касается пророссийских пропагандистов — 14 физических лиц, которые оправдывают вооруженную агрессию России, отрицают оккупацию украинских территорий и финансируются за счет доходов от угольной промышленности на временно оккупированной территории Донбасса.

Среди них:

Вишневецкий Виктор Викторович Бобечко Владимир Остапович Жарких Екатерина Денисовна Забудько Тарас Иванович Зощук Алексей Петрович Калинчук Руслан Васильевич Клименко Лев Николаевич Мойсиенко Николай Викторович Овчаренко Андрей Владимирович Овчаренко Ирина Дмитриевна (Вершинина Ирина Дмитриевна) Степанова Таисия Сергеевна Ступницкий Валерий Антонович Тюлькина Елена Олеговна (Елена Олеговна) Чертелин Сергей Игоревич

Вторым указом введены санкции против производителей и поставщиков российского военно-промышленного комплекса — 10 физических и 31 юридического лица, являющихся резидентами России, Китая и Ирана. Среди них — компании, их руководители и владельцы, связанные с поставками в Россию оборудования и компонентов в обход санкций. Также санкции применены к государственным органам и юридическим лицам Ирана, которые поставляли в Россию военную продукцию.

Украина продолжает работу по введению новых санкционных мер, синхронизации санкций партнеров в украинской юрисдикции и санкций Украины — в юрисдикциях партнеров. Одними из ключевых приоритетов нашей страны являются недопущение поставок компонентов в Россию для ее ВПК, сокращение доходов от продажи нефти, борьба с теневым флотом и противодействие российской пропаганде.

«С начала года мы синхронизировали 11 пакетов с нашими партнерами. Шесть — с нашими коллегами из Европейского Союза. Также США, Канада, Великобритания. В следующем месяце мы завершим синхронизацию. Мы выполним все наши планы и обязательства. Для нас сейчас очень важно, чтобы была синхронизация между странами Большой семерки», — отметил Президент Украины во время санкционного брифинга.

Санкции введены против:

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Блохин Петр Георгиевич

Будчан Александр Валерьевич

Высочин Олег Валерьевич

Даниленко Александр Юрьевич

Клюшников Олег Анатольевич

Кочетков Олег Александрович

Лазарев Анатолий Анатольевич

Михайлов Сергей Петрович

Солуков Алексей Валентинович

Цибиров Алан Нодарович

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Акционерное общество «Южноуральский арматурно-изоляторный завод»

ООО «АСР»

ООО «Эсэфджи Балтика»

ООО «Ками-Групп»

ООО «Карбон Солюшенс»

ООО «Марч»

ООО «Машекс-Сервис»

ООО «Смарт Механика»

ООО «Текстиль-Сервис»

ООО «Технологии легкой промышленности»

ООО «Тулаоборонстрой»

ООО «Фабрика ваты 24»

ООО «ФОА Трейд»

Kunshan Jingyuandeng Precision Machinery Co., Ltd (Китай)

Lianyungang Orientcraft Abrasives Co., Ltd (Китай)

Ningbo Oturn Machinery Co., Ltd (Китай)

Ningbo Sky Master Precision Machinery Co., Ltd (Китай)

Hyper Machine Tool Industrial Co., Ltd (Китай)

Hebei Sanfeng Abrasives Co., Ltd (Китай)

Zhenjiang Ruiqi Machinery Import and Export Co., Ltd (Китай)

Shaanxi Qinchuan Machine Tool and Tools Group Co., Ltd (Китай)

Yangquan Zhongjia Abrasives Co., Ltd (Китай)

Shahid Eslami Research Center (Иран)

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (Иран)

Aerospace Industries Organization (Иран)

Defense Industries Organization (Иран)

Shahid Bagheri Industrial Group (Иран)

Shahid Karrazi Industries (Иран)

Shahid Moghaddam Industries (Иран)

Shahid Sanikhani Industries (Иран)

Shahid Shustari Industries (Иран)

