Україна ввела санкції щодо проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують ВПК РФ — Зеленський підписав укази

Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти 14 проросійських пропагандистів, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій.

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Перший указ стосується проросійських пропагандистів – 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.

Серед них:

Вишневецький Віктор Вікторович Бобечко Володимир Остапович Жарких Катерина Денисівна Забудько Тарас Іванович Зощук Олексій Петрович Калинчук Руслан Васильович Клименко Лев Миколайович Мойсієнко Микола Вікторович Овчаренко Андрій Володимирович Овчаренко Ірина Дмитрівна (Вершиніна Ірина Дмитрівна) Степанова Таїсія Сергіївна Ступницький Валерій Антонович Тюлькіна Олена Олегівна (Єлєна Олегівна) Чертилін Сергій Ігорович

Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського ВПК – 10 фізичних осіб і 31 юридичної – резидентів Росії, Китаю та Ірану. Серед них – компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.

Україна продовжує працювати над запровадженням нових санкційних кроків, синхронізацією санкцій партнерів в українській юрисдикції і санкцій України – у юрисдикціях партнерів. Одними з ключових пріоритетів нашої країни є недопущення постачання компонентів до Росії для її ВПК, зменшення доходів від продажу нафти, боротьба з тіньовим флотом і протидія російській пропаганді.

«З початку року ми синхронізували 11 пакетів із нашими партнерами. Шість – із нашими колегами з Євросоюзу. Також США, Канада, Велика Британія. Наступного місяця ми закінчимо синхронізацію. Ми виконаємо всі наші плани й обов'язки. Для нас зараз дуже важливо, щоб була синхронізація між країнами Великої сімки», – зазначив Президент України під час санкційного брифінгу.

Санкції введені проти:

ФІЗИЧНІ ОСОБИ

Блохін Петро Георгійович

Будчан Олександр Валерійович

Височин Олег Валерійович

Даниленко Олександр Юрійович

Клюшников Олег Анатолійович

Кочетков Олег Олександрович

Лазарев Анатолій Анатолійович

Михайлов Сергій Петрович

Солуков Олексій Валентинович

Цибіров Алан Нодарович

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

Акціонерне товариство “Южноуральський арматурно-ізоляторний завод”

ТОВ “АСР”

ТОВ “Есефджі Балтика”

ТОВ “Камі-Групп”

ТОВ “Карбон Солюшенс”

ТОВ “Марч”

ТОВ “Машекс-Сервіс”

ТОВ “Смарт Механіка”

ТОВ “Текстиль-Сервіс”

ТОВ “Технології легкої промисловості”

ТОВ “Тулаоборонстрой”

ТОВ “Фабрика вати 24”

ТОВ “ФОА Трейд”

Kunshan Jingyuandeng Precision Machinery Co., Ltd (Китай)

Lianyungang Orientcraft Abrasives Co., Ltd (Китай)

Ningbo Oturn Machinery Co., Ltd (Китай)

Ningbo Sky Master Precision Machinery Co., Ltd (Китай)

Hyper Machine Tool Industrial Co., Ltd (Китай)

Hebei Sanfeng Abrasives Co., Ltd (Китай)

Zhenjiang Ruiqi Machinery Import and Export Co., Ltd (Китай)

Shaanxi Qinchuan Machine Tool and Tools Group Co., Ltd (Китай)

Yangquan Zhongjia Abrasives Co., Ltd (Китай)

Shahid Eslami Research Center (Іран)

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (Іран)

Aerospace Industries Organization (Іран)

Defense Industries Organization (Іран)

Shahid Bagheri Industrial Group (Іран)

Shahid Karrazi Industries (Іран)

Shahid Moghaddam Industries (Іран)

Shahid Sanikhani Industries (Іран)

Shahid Shustari Industries (Іран)

