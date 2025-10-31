Практика судов
Кабмин временно запретил экспорт необработанной древесины — Свириденко

20:24, 31 октября 2025
Правительство запретило экспорт необработанной древесины, чтобы надежнее пройти зиму, — отметила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабмин временно запретил экспорт необработанной древесины — Свириденко
Кабинет Министров временно запретил экспорт необработанной древесины — решение принято по запросу бизнеса во время поездки в Ровенскую область. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Это необходимый шаг для обеспечения населения дровами в отопительный сезон, поддержки работы деревообрабатывающих предприятий и уменьшения давления на экологию.

Она рассказала, что с начала полномасштабного вторжения объем лесозаготовки в Украине значительно снизился. Из-за дефицита сырья многие предприятия вынуждены останавливаться или работать на минимальных мощностях. В то же время потребность в древесине растет как военных, так и жителей сел, где дрова часто являются единственным источником тепла зимой.

"Кроме того, война принесла значительный вред окружающей среде. Часть лесов временно оккупирована или повреждена боевыми действиями. Поэтому экспорт древесины будет создавать дополнительную нагрузку на окружающую среду.

Решение предусматривает лицензирование экспорта – нулевую квоту до конца года. Продолжаем нарабатывать дальнейшие шаги по системному решению дефицита древесины", - рассказала Свириденко.

