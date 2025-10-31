Практика судів
Кабмін тимчасово заборонив експорт необробленої деревини — Свириденко

20:24, 31 жовтня 2025
Уряд заборонив експорт необробленої деревини, щоб надійніше пройти зиму — зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Кабінет Міністрів тимчасово заборонив експорт необробленої деревини — рішення ухвалено на запит бізнесу під час поїздки до Рівненщини. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, це необхідний крок для забезпечення населення дровами в опалювальний сезон, підтримки роботи деревообробних підприємств та зменшення тиску на екологію.

Вона розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення обсяг лісозаготівлі в Україні значно зменшився. Через дефіцит сировини багато підприємств змушені зупинятися або працювати на мінімальних потужностях. Водночас потреба у деревині зростає як у військових, так і в мешканців сіл, де дрова часто є єдиним джерелом тепла взимку.

"Крім того, війна принесла значну шкоду довкіллю. Частина лісів тимчасово окуповані чи пошкоджені бойовими діями. Тому експорт деревини створюватиме додаткове навантаження на навколишнє середовище.

Рішення передбачає ліцензування експорту — нульову квоту до кінця року. Продовжуємо напрацьовувати подальші кроки для системного вирішення дефіциту деревини", - розповіла Свириденко.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

