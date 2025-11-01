Сколько длится ночная смена и когда ее не сокращают — разъяснение Гоструда

Ночным считается время с 22:00 до 6:00, а продолжительность смены сокращается на один час, однако эти нормы не действуют во время военного положения.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напомнило основные нормы относительно работы в ночное время в соответствии с трудовым законодательством.

Согласно статье 54 Кодекса законов о труде Украины, ночным считается время с 22:00 до 6:00 утра.

Во время ночной работы продолжительность смены сокращается на один час, если иное не предусмотрено условиями производства. Это правило не распространяется на работников, которые уже имеют сокращенный рабочий день, например, из-за вредных условий труда.

В некоторых случаях продолжительность ночной смены может быть равной дневной — в частности, на непрерывных производствах или на сменных работах при шестидневной рабочей неделе.

Однако указанные правила действуют только в мирное время. В период действия военного положения, согласно статье 8 Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», эти нормы не применяются.

