Гоструда разъяснила: можно ли отправить в командировку работника с инвалидностью

Работодатель может направить работника с инвалидностью в командировку, если это не противоречит медицинским рекомендациям.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, что работодатель может направить работника с инвалидностью в командировку, но только с учетом рекомендаций медико-социальной экспертной комиссии или экспертной оценки условий труда.

В заключении указывается, в каких условиях работник может выполнять свои обязанности, и эти данные работодатель обязан учитывать перед направлением в командировку.

При этом работники, согласно статье 139 Кодекса законов о труде Украины, должны добросовестно выполнять трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину и выполнять распоряжения руководства. Если командировка предусмотрена трудовым договором, отказ без уважительных причин считается нарушением трудовой дисциплины.

В Госслужбе по вопросам труда отмечают, что законодательство не содержит запретов или ограничений на направление в командировку работников с инвалидностью, а также не требует получения отдельного согласия на это.

