Держпраці роз’яснила: чи можна відправити у відрядження працівника з інвалідністю

11:15, 2 листопада 2025
Роботодавець може направити працівника з інвалідністю у відрядження, якщо це не суперечить медичним рекомендаціям.
Держпраці роз'яснила: чи можна відправити у відрядження працівника з інвалідністю
Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснило, що роботодавець може направити працівника з інвалідністю у відрядження, але лише з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії чи команди з експертного оцінювання щодо умов праці.

У висновку зазначається, у яких умовах працівник може виконувати свої обов’язки, і ці дані роботодавець зобов’язаний врахувати перед відрядженням.

При цьому працівники, відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України, повинні сумлінно виконувати трудові обов’язки, дотримуватись трудової дисципліни та виконувати розпорядження керівництва. Якщо відрядження передбачене трудовим договором, відмова без поважних причин вважається порушенням трудової дисципліни.

У Держпраці наголошують, що законодавство не містить заборон чи обмежень щодо направлення у відрядження працівників з інвалідністю, а також не вимагає отримання окремої згоди на це.

