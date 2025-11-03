В Минюсте напомнили, какое имущество, приобретенное в браке, не является совместной собственностью супругов

Не все имущество, появившееся во время супружеской жизни, принадлежит обоим.

Министерство юстиции напомнило, какое имущество, приобретенное в браке, не является совместной собственностью супругов.

Семейный кодекс Украины (далее — Кодекс) устанавливает, что имущество, приобретенное супругами во время брака, принадлежит жене и мужу на праве совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т. п.) самостоятельного заработка (дохода) (статья 60 Кодекса).

Однако не все имущество, появившееся во время брака, является общей собственностью. Глава 7 Кодекса определяет перечень имущества, которое является личной частной собственностью жены или мужа.

Так, статьей 57 Кодекса установлено, что личной частной собственностью жены или мужа является:

имущество, приобретенное ею (им) до брака;

имущество, приобретенное ею (им) во время брака, но на основании договора дарения или в порядке наследования;

имущество, приобретенное ею (им) во время брака, но за средства, которые принадлежали ей (ему) лично;

жилье, приобретенное ею (им) во время брака в результате его приватизации согласно Закону Украины «О приватизации государственного жилищного фонда»;

земельный участок, приобретенный ею (им) во время брака в результате приватизации участка, который находился в ее (его) пользовании, либо полученный в результате приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций, либо полученный из земель государственной и коммунальной собственности в пределах норм бесплатной приватизации, определенных Земельным кодексом Украины;

вещи индивидуального пользования, включая драгоценности, даже если они были приобретены за счет общих средств супругов. (К вещам индивидуального пользования относятся одежда, обувь, косметические средства, лекарства и т. д. Следует отметить, что вещи, приобретенные для профессиональной деятельности — медицинское оборудование, музыкальные инструменты, оргтехника и т. п. — не относятся к вещам индивидуального пользования. Согласно статье 61 Кодекса, они являются объектом права совместной собственности супругов);

премии, награды, полученные им (ею) за личные заслуги. Суд может признать за другим супругом право на долю этой премии или награды, если установит, что он своими действиями (ведение хозяйства, воспитание детей и т. п.) способствовал ее получению;

средства, полученные в качестве возмещения за утрату (повреждение) вещи, принадлежавшей ему (ей), а также как компенсация за причиненный моральный вред;

выплаты (страховые выплаты и выкупные суммы), полученные по договорам страхования жизни и здоровья.

Кроме того, суд может признать личной частной собственностью жены или мужа имущество, приобретенное им (ею) во время их раздельного проживания в связи с фактическим прекращением семейных отношений.

Если в приобретение имущества были вложены, помимо общих средств, и личные средства одного из супругов, то доля в этом имуществе, соответствующая размеру вклада, является его личной частной собственностью.

Согласно статье 58 Кодекса, если вещь, принадлежащая одному из супругов, приносит плоды, приплод или доход (дивиденды), он является владельцем этих плодов, приплода или дохода (дивидендов).

Также следует отметить, что в соответствии с главой 10 Кодекса супруги, а также лица, подавшие заявление о регистрации брака, могут заключить брачный договор, который позволяет договориться о неприменении к имуществу, приобретенному ими во время брака, положений статьи 60 Семейного кодекса Украины и считать его совместной долевой собственностью либо личной частной собственностью каждого из них.

Тот из супругов, кто является владельцем имущества, определяет порядок владения и пользования им с учетом интересов семьи, прежде всего детей. При распоряжении своим имуществом жена или муж обязаны учитывать интересы ребенка и других членов семьи, которые по закону имеют право пользования им (статья 59 Кодекса).

