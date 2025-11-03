НАГС опубликовало отчет о количественном составе госслужащих за III квартал 2025 года

Дашборд отражает основные показатели по категориям должностей, органам власти, регионам и гендерному составу.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы опубликовало отчет о количественном составе государственных служащих за III квартал 2025 года.

Информация внесена в интерактивный дашборд, который отображает ключевые показатели в разрезе категорий должностей, органов власти, регионов и гендерного состава.

Дашборд позволяет отслеживать изменения в системе государственной службы, анализировать кадровую динамику и обеспечивает открытость статистических данных для общественности.

В НАГС напомнили, что публикуют данные КСДС в формате дашборда — информационной панели для мониторинга и аналитики. Это программное решение позволяет получать и анализировать статистические данные в режиме реального времени.

Все эти данные можно просматривать в динамике по кварталам и различным категориям (по полу, возрасту, типу государственного органа и т. д.). Пользователи могут фильтровать информацию в соответствии со своими потребностями, делать собственные выборки, выводить данные на экран в виде «живых» диаграмм, столбцов и графиков, которые можно сравнивать и анализировать.

Статистические данные в дашборде обновляются ежеквартально.

