Освобождение от уплаты земельного налога — что нужно знать

В ГНС отметили, что для освобождения от уплаты земельного налога физическое лицо подает документ, подтверждающий право на льготу.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области напомнило, если физическое лицо является владельцем одного земельного участка или нескольких участков с разными видами использования и имеет право на льготу по земельному налогу, то для ее получения необходимо обратиться (с учетом срока давности) в контролирующий орган по месту регистрации или по месту нахождения земельных участков с документом, подтверждающим право на льготу.

Если физическое лицо владеет несколькими земельными участками одного вида использования, общая площадь которых превышает предельные нормы, установленные п. 281.2 ст. 281 Налогового кодекса Украины (НКУ), то до 1 мая текущего года оно должно подать письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения любого участка о самостоятельном выборе/изменении земельных участков для применения льготы, приложив документ, подтверждающий право на льготу.

Если право на льготу у физического лица, владеющего несколькими земельными участками одного вида использования, возникает в течение календарного года и/или лицо, указанное в п. 281.1 ст. 281 НКУ, приобретает право собственности на земельный участок (участки) одного вида использования, то заявление о применении льготы подается в контролирующий орган по месту нахождения любого участка в течение 30 календарных дней с момента получения такого права на льготу и/или права собственности.

Также указано, что от уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы физические лица (в том числе и те, кто не относится к льготной категории) — владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи, при условии передачи земельных участков и долей (паев) в аренду или пользование (в том числе на условиях эмфитевзиса) плательщику единого налога четвертой группы.

Подать заявления физические лица могут в письменной форме или в электронном виде через средства электронного общения, воспользовавшись Электронным кабинетом, а также через мобильное приложение «Моя податкова» (доступно на цифровых платформах iOS и Android).

Документом, подтверждающим право на льготу, является, в частности (но не исключительно):

удостоверение лица с инвалидностью I или II группы;

пенсионное удостоверение (по возрасту);

удостоверение родителей многодетной семьи;

удостоверение «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС»;

удостоверение «Пострадавший от Чернобыльской катастрофы» (1–3 категории);

удостоверение лица, на которое распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

договор аренды земли или пользования на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса), заключенный с плательщиком единого налога четвертой группы и оформленный согласно законодательству.

