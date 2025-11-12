В Гоструда разъяснили, могут ли уволить работника предпенсионного возраста во время сокращения

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут работодателем в случае изменений в организации производства и труда, включая сокращение численности или штата работников.

В Гоструда объясняют, что увольнение работников предпенсионного возраста возможно при сокращении штата или численности работников, но только с соблюдением определенных условий. Работодатель имеет право расторгнуть бессрочный трудовой договор в связи с изменениями в организации труда, в частности, в случае сокращения.

В то же время при увольнении работников обязательно учитывается преимущественное право на оставление на работе.

Такое преимущество отдается работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда. Если же эти показатели одинаковы, приоритеты имеют те, кому до наступления пенсионного возраста осталось менее трех лет. Это правило создает дополнительную защиту для людей предпенсионного возраста, чтобы предотвратить их необоснованное увольнение.

Таким образом, работники этой категории имеют больше шансов остаться в своей должности во время сокращения. Все решения по увольнению должны приниматься в соответствии с трудовым законодательством.

