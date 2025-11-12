  1. В Україні

У Держпраці роз’яснили, чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку під час скорочення

08:30, 12 листопада 2025
Трудовий договір, укладений на невизначений строк, може бути розірваний роботодавцем у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі скорочення чисельності або штату працівників.
У Держпраці пояснюють, що звільнення працівників передпенсійного віку можливе у разі скорочення штату або чисельності працівників, але лише з дотриманням певних умов. Роботодавець має право розірвати безстроковий трудовий договір у зв’язку зі змінами в організації праці, зокрема у випадку скорочення.

Водночас під час вивільнення працівників обов’язково враховується переважне право на залишення на роботі.

Така перевага надається працівникам з вищою кваліфікацією та продуктивністю праці. Якщо ж ці показники однакові, пріоритет мають ті, кому до настання пенсійного віку залишилося менше трьох років. Це правило створює додатковий захист для людей передпенсійного віку, щоб запобігти їх необґрунтованому звільненню.

Таким чином, працівники цієї категорії мають більше шансів залишитися на своїй посаді під час скорочення. Усі рішення щодо звільнення мають прийматися відповідно до трудового законодавства.

Держпраці

