Из-за необходимости соблюдения тайны досудебного расследования, сам Галущенко воздерживается от публичных комментариев, заявили в Минюсте.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Минюсте подтвердили проведение следственных действий с участием министра Германа Галущенко

Министерство юстиции официально подтвердило, что с участием главы ведомства Германа Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства. Об этом говорится в официальном заявлении Минюста.

В ведомстве отметили, что министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования.

«Министерство юстиции последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции. В случае установления вины — лица должны быть привлечены к ответственности в установленном судом порядке», — подчеркнули в заявлении.

Также в Минюсте сообщили, что Герман Галущенко воздерживается от публичных комментариев до завершения соответствующих процессуальных действий, учитывая необходимость соблюдения тайны досудебного расследования.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.