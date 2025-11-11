  1. В Украине

В Минюсте подтвердили проведение следственных действий с участием министра Германа Галущенко

12:39, 11 ноября 2025
Из-за необходимости соблюдения тайны досудебного расследования, сам Галущенко воздерживается от публичных комментариев, заявили в Минюсте.
В Минюсте подтвердили проведение следственных действий с участием министра Германа Галущенко
Министерство юстиции официально подтвердило, что с участием главы ведомства Германа Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства. Об этом говорится в официальном заявлении Минюста.

В ведомстве отметили, что министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования.

«Министерство юстиции последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции. В случае установления вины — лица должны быть привлечены к ответственности в установленном судом порядке», — подчеркнули в заявлении.

Также в Минюсте сообщили, что Герман Галущенко воздерживается от публичных комментариев до завершения соответствующих процессуальных действий, учитывая необходимость соблюдения тайны досудебного расследования.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

