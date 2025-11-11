У Мін’юсті підтвердили проведення слідчих дій за участі міністра Германа Галущенка

Через необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, сам Галущенко утримується від публічних коментарів, заявили у Мін’юсті.

Міністерство юстиції офіційно підтвердило, що за участі очільника відомства Германа Галущенка відбулися слідчі дії у межах кримінального провадження. Про це йдеться в офіційній заяві Мін’юсту.

У відомстві зазначили, що міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування.

«Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини — особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку», — наголосили у заяві.

Також у Мін’юсті повідомили, що Герман Галущенко утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій, зважаючи на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

