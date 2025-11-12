В Харьковской области правоохранитель организовал мужчине сопровождение в ТЦК для снятия с розыска

ГБР завершило расследование в отношении руководителя подразделения одного из районных правоохранительных органов Харьковщины.

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование в отношении руководителя подразделения одного из районных правоохранительных органов Харьковщины. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Как сообщили в ГБР, по данным следствия, житель Харькова после получения повестки пытался уклониться от призыва. Через знакомых он связался с местным правоохранителем, который проверил базы данных и подтвердил, что мужчина находится в розыске территориального центра комплектования.

«Фигурант уверил, что имеет необходимые связи и сможет уладить вопрос за 2 тыс. долларов США. Военнообязанный боялся выходить на улицу, чтобы не попасться на глаза сотрудникам ТЦК. Поэтому правоохранитель приказал подчиненному сопровождать его и буквально за руку водить по кабинетам», — указали в ГБР.

В результате мужчина обновил свои данные в базах, после чего его статус «разыскиваемого» был снят. Также в отношении него закрыли административное производство, предусматривающее штраф в 17 тысяч гривен.

На данный момент правоохранитель уволен со службы. Ему инкриминируют злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

