  1. В Украине

В Харьковской области правоохранитель организовал мужчине сопровождение в ТЦК для снятия с розыска

17:35, 12 ноября 2025
ГБР завершило расследование в отношении руководителя подразделения одного из районных правоохранительных органов Харьковщины.
В Харьковской области правоохранитель организовал мужчине сопровождение в ТЦК для снятия с розыска
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование в отношении руководителя подразделения одного из районных правоохранительных органов Харьковщины. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Как сообщили в ГБР, по данным следствия, житель Харькова после получения повестки пытался уклониться от призыва. Через знакомых он связался с местным правоохранителем, который проверил базы данных и подтвердил, что мужчина находится в розыске территориального центра комплектования.

«Фигурант уверил, что имеет необходимые связи и сможет уладить вопрос за 2 тыс. долларов США. Военнообязанный боялся выходить на улицу, чтобы не попасться на глаза сотрудникам ТЦК. Поэтому правоохранитель приказал подчиненному сопровождать его и буквально за руку водить по кабинетам», — указали в ГБР.

В результате мужчина обновил свои данные в базах, после чего его статус «разыскиваемого» был снят. Также в отношении него закрыли административное производство, предусматривающее штраф в 17 тысяч гривен.

На данный момент правоохранитель уволен со службы. Ему инкриминируют злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

розыск Харьков ГБР ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]