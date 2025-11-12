На Харківщині правоохоронець організував чоловіку супровід у ТЦК для зняття з розшуку

ДБР завершило розслідування щодо керівника підрозділу одного з районних правоохоронних органів Харківщини.

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування щодо керівника підрозділу одного з районних правоохоронних органів Харківщини. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Як повідомили у ДБР, за даними слідства, мешканець Харкова після отримання повістки намагався уникнути призову. Через знайомих він зв’язався з місцевим правоохоронцем, який перевірив бази даних і підтвердив, що чоловік перебуває у розшуку територіального центру комплектування.

«Фігурант запевнив, що має необхідні зв’язки та зможе владнати питання за 2 тис. доларів США. Військовозобов’язаний боявся виходити на вулицю, аби не потрапити на очі працівникам ТЦК. То ж правоохоронець наказав підлеглому супроводжувати його та буквально за руку водити по кабінетах», - вказують у ДБР.

У результаті чоловік оновив свої дані в базах, після чого його статус «розшукуваного» було знято. Також щодо нього закрили адміністративне провадження, яке передбачало штраф у 17 тисяч гривень.

На цей час правоохоронця звільнено зі служби. Йому інкримінують зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

