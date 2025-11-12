В одной из воинских частей в Киевской области разоблачено хищение продуктов более чем на 3 млн грн, — ГБР

ГБР разоблачило хищение пищевых продуктов в одной из воинских частей в Киевской области более чем на 3 миллиона гривен.

Фото: ГБР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники ГБР разоблачили начальницу столовой одной из воинских частей в Киевской области, которая организовала систематическое хищение продуктов, предназначенных для питания военнослужащих и нанесла ущерб государству более чем на 3 миллиона гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

"Женщина привлекла к преступной деятельности инструктора столовой и водителя части. По ее указаниям они не использовали часть продуктов во время приготовления блюд, а накапливали их для последующей продажи. Похищенное вывозили служебным автомобилем в места сбыта. Схема действовала как минимум с января 2025 года. Общая сумма только задокументированных фактов угона составляет более 3 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, чтобы иметь неограниченный доступ к складам и скрывать нехватку, начальница столовой оформила на работу дочь 2005 года рождения. Она вносила ложные данные в учетные документы и помогала скрывать кражи. Из-за хищения продуктов в части ухудшилось качество питания, поступали многочисленные жалобы от военнослужащих, что отрицательно сказывалось на моральном состоянии личного состава.

"Работники ГБР провели обыски, во время которых изъяли более 600 кг мяса, 80 кг рыбы, 60 кг колбасы, 110 кг сыра, 12 кг масла и другие продукты на сумму около 160 тыс. грн. На месте была задержана начальница столовой, инструктор и водитель", - указано в сообщении.

Также сообщается, что всем участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины – хищение военного имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

"Всем трем подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 1 млн грн с человека. Также следователи ДБР проверяют возможную причастность других должностных лиц воинской части, в частности, ее командира, и устанавливают дополнительные эпизоды преступления", - добавили в ГБР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.