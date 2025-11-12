  1. В Україні

В одній з військових частин на Київщині викрито розкрадання продуктів на понад 3 млн грн, — ДБР

18:08, 12 листопада 2025
ДБР викрило викрадення харчових продуктів в одній з військових частин у Київській області на понад 3 мільйони гривень.
В одній з військових частин на Київщині викрито розкрадання продуктів на понад 3 млн грн, — ДБР
Фото: ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники ДБР викрили начальницю їдальні однієї з військових частин на Київщині, яка організувала систематичне викрадення продуктів, призначених для харчування військовослужбовців і завдала збитків державі на понад 3 мільйони гривень, повідомляє пресслужба відомства.

"Жінка залучила до злочинної діяльності інструктора їдальні та водія частини. За її вказівками вони не використовували частину продуктів під час приготування страв, а накопичували їх для подальшого продажу. Викрадене вивозили службовим автомобілем до місць збуту. Схема діяла щонайменше з січня 2025 року.

Загальна сума лише задокументованих фактів викрадення становить понад 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, щоб мати необмежений доступ до складів і приховувати нестачу, начальниця їдальні оформила на роботу власну доньку 2005 року народження. Вона вносила неправдиві дані до облікових документів та допомагала приховувати крадіжки. Через розкрадання продуктів у частині погіршилася якість харчування, надходили численні скарги від військовослужбовців, що негативно впливало на моральний стан особового складу.

"Працівники ДБР провели обшуки, під час яких вилучили понад 600 кг м’яса, 80 кг риби, 60 кг ковбаси, 110 кг сиру, 12 кг масла та інші продукти на суму близько 160 тис. грн. На місці було затримано начальницю їдальні, інструктора та водія", - вказано у повідомленні.

Також повідомляється, що усім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України - викрадення військового майна, вчинене групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

"Усім трьом підозрюваним було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі майже 1 млн грн з особи. Також слідчі ДБР перевіряють можливу причетність інших посадових осіб військової частини, зокрема її командира, та встановлюють додаткові епізоди злочину", - додали в ДБР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

корупція ЗСУ ДБР Київська область продукти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]