В одній з військових частин на Київщині викрито розкрадання продуктів на понад 3 млн грн, — ДБР

ДБР викрило викрадення харчових продуктів в одній з військових частин у Київській області на понад 3 мільйони гривень.

Фото: ДБР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники ДБР викрили начальницю їдальні однієї з військових частин на Київщині, яка організувала систематичне викрадення продуктів, призначених для харчування військовослужбовців і завдала збитків державі на понад 3 мільйони гривень, повідомляє пресслужба відомства.

"Жінка залучила до злочинної діяльності інструктора їдальні та водія частини. За її вказівками вони не використовували частину продуктів під час приготування страв, а накопичували їх для подальшого продажу. Викрадене вивозили службовим автомобілем до місць збуту. Схема діяла щонайменше з січня 2025 року.

Загальна сума лише задокументованих фактів викрадення становить понад 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, щоб мати необмежений доступ до складів і приховувати нестачу, начальниця їдальні оформила на роботу власну доньку 2005 року народження. Вона вносила неправдиві дані до облікових документів та допомагала приховувати крадіжки. Через розкрадання продуктів у частині погіршилася якість харчування, надходили численні скарги від військовослужбовців, що негативно впливало на моральний стан особового складу.

"Працівники ДБР провели обшуки, під час яких вилучили понад 600 кг м’яса, 80 кг риби, 60 кг ковбаси, 110 кг сиру, 12 кг масла та інші продукти на суму близько 160 тис. грн. На місці було затримано начальницю їдальні, інструктора та водія", - вказано у повідомленні.

Також повідомляється, що усім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України - викрадення військового майна, вчинене групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

"Усім трьом підозрюваним було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі майже 1 млн грн з особи. Також слідчі ДБР перевіряють можливу причетність інших посадових осіб військової частини, зокрема її командира, та встановлюють додаткові епізоди злочину", - додали в ДБР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.