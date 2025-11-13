Путину удалось запугать некоторые страны Европы, чтобы те не отправляли ПВО в Украину, — Зеленский

Кремлю удалось остановить поставки дополнительных систем ПВО в Украину, отметил Зеленский.

Фото: Olga Ivashchenko/Bloomberg

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что кампания российского диктатора Владимира Путина по запуску дронов и истребителей в воздушное пространство европейских стран-членов НАТО напугала некоторых лидеров, и те не решаются отправлять в Украину системы противовоздушной обороны. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По словам Главы государства, Путин осуществлял умышленную кампанию запугивания против лидеров стран Европы, запуская дронов и самолетов-истребителей в воздушное пространство стран-членов НАТО. Это привело к тому, что Путину удалось заставить эти страны неохотно отправлять дополнительные системы воздушной обороны в Украину.

«Я думаю, он испугал их. Это была его цель. И он достиг ее», – отметил Зеленский.

По убеждению Президента Украины, «это, без сомнения, было психологическое запугивание, которое достигло цели».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.