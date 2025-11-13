Путіну вдалося залякати деякі країни Європи, щоб ті не відправляли ППО до України, — Зеленський

Кремлю вдалося зупинити постачання додаткових систем ППО до України, зазначив Зеленський.

Фото: Olga Ivashchenko/Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що кампанія російського диктатора Володимира Путіна по запуску дронів і винищувачів у повітряний простір європейських країн-членів НАТО, налякала деяких лідерів, і ті не наважуються відправляти до України системи протиповітряної оборони. Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg.

За словами Глави держави, Путін здійснював навмисну кампанію залякування проти лідерів країн Європи, здійснюючи запуск дронів та літаків-винищувачів у повітряний простір країн-членів НАТО. Це призвело до того, що Путіну вдалося змусити ці країни неохоче відправляти додаткові системи повітряної оборони до України.

«Я думаю, він налякав їх. Це була його мета. І він досяг її», - зазначив Зеленський.

На переконання Президента України, «це, без сумніву, було психологічне залякування, яке досягло мети».

