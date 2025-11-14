Нардеп Горбенко объяснил, почему СЗЧ остается серьезной проблемой на фронте

По словам депутата, случаи дезертирство и СОЧ все еще происходят, и именно это вызывает вопросы у военных относительно мер ответственности.

Фото: Слуга народу

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Самовольное оставление военнослужащими своих позиций (СОЧ) остается проблемой для украинской армии, поскольку такие действия ставят под угрозу побратимов и создают риск для обороны. Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат Руслан Горбенко.

По словам депутата, случаи дезертирство и СОЧ все еще происходят, и именно это вызывает вопросы у военных относительно мер ответственности.

«Дезертирство со стороны отдельных бойцов все еще не редкость. И именно такие поступки, когда воины самовольно оставляют позиции, подставляют побратимов и открывают путь врагу. Военные очень часто спрашивают: а что вы, власть, делаете для того, чтобы наказать (ред: за эти действия)?», — подчеркнул Горбенко.

Изменения в военном управлении улучшили ситуацию на фронте

Вместе с тем нардеп отметил, что, по его данным, солдаты почувствовали позитивные изменения в боевом управлении. На фронте стало меньше необоснованных приказов, а новая корпусная система и лучшая координация между подразделениями улучшили боевые процессы.

«Это дало военным ощущение, что командование их услышало», — добавил он.

Статистика по СОЧ и дезертирству

По данным Офиса Генерального прокурора, количество случаев самовольного оставления части выросло:

С января 2022 года по октябрь 2025 года открыто 255 тыс. производств по СОЧ;

56,2 тыс. — по дезертирству;

всего — более 311 тыс. уголовных дел.

В 2025 году:

за январь–октябрь зарегистрировано 162,5 тыс. дел по СОЧ,

9 тыс. военнослужащих получили подозрение,

почти 7,7 тыс. дел направлено в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.