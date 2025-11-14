  1. В Украине

Нардеп Горбенко объяснил, почему СЗЧ остается серьезной проблемой на фронте

12:15, 14 ноября 2025
По словам депутата, случаи дезертирство и СОЧ все еще происходят, и именно это вызывает вопросы у военных относительно мер ответственности.
Нардеп Горбенко объяснил, почему СЗЧ остается серьезной проблемой на фронте
Фото: Слуга народу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Самовольное оставление военнослужащими своих позиций (СОЧ) остается проблемой для украинской армии, поскольку такие действия ставят под угрозу побратимов и создают риск для обороны. Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат Руслан Горбенко.

По словам депутата, случаи дезертирство и СОЧ все еще происходят, и именно это вызывает вопросы у военных относительно мер ответственности.

«Дезертирство со стороны отдельных бойцов все еще не редкость. И именно такие поступки, когда воины самовольно оставляют позиции, подставляют побратимов и открывают путь врагу. Военные очень часто спрашивают: а что вы, власть, делаете для того, чтобы наказать (ред: за эти действия)?», — подчеркнул Горбенко.

Изменения в военном управлении улучшили ситуацию на фронте

Вместе с тем нардеп отметил, что, по его данным, солдаты почувствовали позитивные изменения в боевом управлении. На фронте стало меньше необоснованных приказов, а новая корпусная система и лучшая координация между подразделениями улучшили боевые процессы.

«Это дало военным ощущение, что командование их услышало», — добавил он.

Статистика по СОЧ и дезертирству

По данным Офиса Генерального прокурора, количество случаев самовольного оставления части выросло:

  • С января 2022 года по октябрь 2025 года открыто 255 тыс. производств по СОЧ;
  • 56,2 тыс. — по дезертирству;
  • всего — более 311 тыс. уголовных дел.

В 2025 году:

  • за январь–октябрь зарегистрировано 162,5 тыс. дел по СОЧ,
  • 9 тыс. военнослужащих получили подозрение,
  • почти 7,7 тыс. дел направлено в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Украина война СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]