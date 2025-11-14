Нардеп Горбенко пояснив, чому СЗЧ лишається серйозною проблемою на фронті

За словами депутата, випадки дезертирство та СЗЧ досі трапляються, і саме це викликає запитання у військових щодо заходів відповідальності.

Фото: Слуга народу

Самовільне залишення військовослужбовцями своїх позицій (СЗЧ) залишається проблемою для української армії, оскільки такі дії наражають на небезпеку побратимів і створюють загрозу для оборони. Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив народний депутат Руслан Горбенко.

За словами депутата, випадки дезертирство та СЗЧ досі трапляються, і саме це викликає запитання у військових щодо заходів відповідальності.

«Дезертирство з боку окремих бійців все ще не рідкість. І саме такі вчинки, коли воїни самовільно залишають позиції, підставляють побратимів та відкривають шлях ворогу. Військові дуже часто ставлять питання: а що ви, влада, робите для того, щоб покарати)ред: за ці дії)?», — наголосив Горбенко.

Зміни у військовому управлінні покращили ситуацію на фронті

Водночас нардеп зазначив, що за його даними, солдати відчули позитивні зміни у бойовому управлінні. На фронті стало менше необґрунтованих наказів, а нова корпусна система та краща координація між підрозділами покращили бойові процеси.

«Це дало військовим відчуття, що командування їх почуло», — додав він.

Статистика щодо СЗЧ і дезертирства

За даними Офісу Генерального прокурора, кількість випадків самовільного залишення частини зросла:

З січня 2022 року до жовтня 2025 року відкрито 255 тис. проваджень щодо СЗЧ;

56,2 тис. — щодо дезертирства;

загалом — понад 311 тис. кримінальних справ.

У 2025 році:

за січень–жовтень 2025 року зареєстровано 162,5 тис. справ щодо СЗЧ,

9 тис. військових отримали підозру,

майже 7,7 тис. справ направлено до суду.

