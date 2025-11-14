  1. В Украине

Гетманцев раскритиковал действующую пенсионную формулу: украинцы недополучают почти 20% пенсии

12:53, 14 ноября 2025
Один год стажа «весит» всего 1% пенсионного замещения, говорит Даниил Гетманцев.
Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что действующая пенсионная формула в Украине является несправедливой и противоречит международным стандартам.

Пенсии нарушают нормы МОТ

По словам Гетманцева, украинская формула начисления пенсий фактически нарушает базовые международные нормы, в частности требования Конвенции Международной организации труда №102 о минимальных стандартах социального обеспечения.

Международный стандарт предусматривает, что при наличии 30 лет стажа пенсия должна составлять не менее 40% заработка.

В Украине же за 30 лет страхового стажа пенсия составляет лишь 30% от зарплаты.

Таким образом, один год стажа «весит» лишь 1% пенсионного замещения.

«Даже при 35 годах стажа человек получает только 35% своей зарплаты — вместо гарантированных 40%. То есть такой подход забирает у человека как минимум 5% еще на этапе расчетов», — отметил Гетманцев.

Вторым фактором занижения пенсий, по его словам, является использование при расчете средней зарплаты за три предыдущих года, а не актуальной на момент выхода человека на пенсию.

«Во-вторых, вместо того чтобы брать актуальную среднюю зарплату в стране на момент выхода человека на пенсию, государство использует показатель средней зарплаты за 3 предыдущих года. То есть человек, который честно трудился десятилетиями, автоматически получает меньше — на практике это минус около 14% пенсии», — указывает политик.

Украинцы теряют до 19% пенсии

В итоге суммарные потери пенсионеров из-за несовершенства формулы достигают примерно 19%, подчеркнул Гетманцев.

Напомним, что министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявлял, что введение обязательной накопительной пенсионной системы в Украине пока является преждевременным, поскольку финансовый рынок не готов эффективно инвестировать такие средства.

