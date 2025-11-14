  1. В Україні

Гетманцев розкритикував чинну пенсійну формулу: українці недоотримують майже 20% пенсії

12:53, 14 листопада 2025
Один рік стажу «важить» лише 1% пенсійного заміщення, каже Данило Гетманцев.
Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що чинна пенсійна формула в Україні є несправедливою та суперечить міжнародним стандартам.

Пенсії суперечать нормам МОП

За словами Гетманцева, українська формула нарахування пенсій фактично порушує базові міжнародні норми, зокрема вимоги Конвенції Міжнародної організації праці №102 про мінімальні стандарти соціального забезпечення.

Міжнародний стандарт передбачає, що при наявності 30 років стажу пенсія має становити не менше 40% заробітку.

В Україні ж за 30 років страхового стажу пенсія складає лише 30% від зарплати.

Таким чином, один рік стажу «важить» лише 1% пенсійного заміщення.

«Навіть за 35 років стажу людина отримує лише 35% своєї зарплати – замість гарантованих 40%. Тобто такий підхід забирає в людини щонайменше 5% ще на етапі розрахунків», — зазначив Гетманцев.

Другим фактором заниження пенсій, за його словами, є використання при розрахунку середньої зарплати за три попередні роки, а не актуальної на момент виходу людини на пенсію.

«По-друге, замість того, щоб брати актуальну середню зарплату в країні на момент виходу людини на пенсію, держава використовує показник середньої зарплати за 3 попередні роки. Тобто людина, яка чесно працювала десятиліттями, автоматично отримує менше – на практиці це мінус близько 14% пенсії», - вказує політик.

Українці втрачають до 19% пенсії

У підсумку сумарні втрати пенсіонерів через недосконалість формули сягають близько 19%, підкреслив Гетманцев.

Нагадаємо,  міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявляв, що запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні поки що є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий ефективно інвестувати такі кошти. 

