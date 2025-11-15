Отопительный сезон 2025-2026: новые правила, размеры выплат и изменения для семей с детьми
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ПФУ завершил перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов. Размер субсидии за октябрь рассчитан с учетом расходов на индивидуальное газовое или электрическое отопление, а также централизованное теплоснабжение за период с 16 по 31 октября, то есть 16 дней. Информацию о начисленной субсидии можно посмотреть в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ в разделе «Моя субсидия».
В этом году, в соответствии с постановлением Кабинета Министров №329, изменился механизм назначения субсидий. Основные нововведения включают:
- оценку дохода семьи за предыдущие шесть месяцев как единственный критерий;
- автоматическое назначение субсидий для большинства получателей на основе данных ПФУ;
- право на субсидию независимо от наличия альтернативного отопления, если его стоимость не превышает 150 000 грн;
- дополнительный коэффициент +10% к социальной норме потребления для семей с детьми до 14 лет;
- возможность подать документы через ПФУ, ЦНАП, портал «Дія», приложение «Пенсионный фонд Украины» или по почте.
Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что средний размер субсидии осенью составляет 1320 грн, а зимой возрастает до 3100 грн в зависимости от тарифов и региона. Отдельные выплаты предусмотрены для различных видов отопления:
- домохозяйства, использующие твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты, брикеты), могут получить разовую помощь до 24 000 грн при условии предоставления документов о покупке топлива;
- в регионах с высокой нагрузкой на энергосистему (Киевская, Черниговская, Сумская области) государство компенсирует до 70% расходов на электроотопление сверх базовой нормы (1800 кВт·ч).
Субсидии предоставляются домохозяйствам, чей среднемесячный доход не превышает установленных пределов:
- 1 человек — 6000 грн;
- 2 человека — 10 500 грн;
- 3 человека — 13 800 грн;
- 4 человека — 17 000 грн.
