Отопительный сезон 2025-2026: новые правила, размеры выплат и изменения для семей с детьми

Новые правила учитывают доходы за полгода, автоматическое назначение и поддержку для больших семей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ПФУ завершил перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов. Размер субсидии за октябрь рассчитан с учетом расходов на индивидуальное газовое или электрическое отопление, а также централизованное теплоснабжение за период с 16 по 31 октября, то есть 16 дней. Информацию о начисленной субсидии можно посмотреть в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ в разделе «Моя субсидия».

В этом году, в соответствии с постановлением Кабинета Министров №329, изменился механизм назначения субсидий. Основные нововведения включают:

оценку дохода семьи за предыдущие шесть месяцев как единственный критерий;

автоматическое назначение субсидий для большинства получателей на основе данных ПФУ;

право на субсидию независимо от наличия альтернативного отопления, если его стоимость не превышает 150 000 грн;

дополнительный коэффициент +10% к социальной норме потребления для семей с детьми до 14 лет;

возможность подать документы через ПФУ, ЦНАП, портал «Дія», приложение «Пенсионный фонд Украины» или по почте.

Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что средний размер субсидии осенью составляет 1320 грн, а зимой возрастает до 3100 грн в зависимости от тарифов и региона. Отдельные выплаты предусмотрены для различных видов отопления:

домохозяйства, использующие твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты, брикеты), могут получить разовую помощь до 24 000 грн при условии предоставления документов о покупке топлива;

в регионах с высокой нагрузкой на энергосистему (Киевская, Черниговская, Сумская области) государство компенсирует до 70% расходов на электроотопление сверх базовой нормы (1800 кВт·ч).

Субсидии предоставляются домохозяйствам, чей среднемесячный доход не превышает установленных пределов:

1 человек — 6000 грн;

2 человека — 10 500 грн;

3 человека — 13 800 грн;

4 человека — 17 000 грн.

