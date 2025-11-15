  1. В Украине
  2. / Общество

Отопительный сезон 2025-2026: новые правила, размеры выплат и изменения для семей с детьми

11:30, 15 ноября 2025
Новые правила учитывают доходы за полгода, автоматическое назначение и поддержку для больших семей.
Отопительный сезон 2025-2026: новые правила, размеры выплат и изменения для семей с детьми
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ПФУ завершил перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов. Размер субсидии за октябрь рассчитан с учетом расходов на индивидуальное газовое или электрическое отопление, а также централизованное теплоснабжение за период с 16 по 31 октября, то есть 16 дней. Информацию о начисленной субсидии можно посмотреть в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ в разделе «Моя субсидия».

В этом году, в соответствии с постановлением Кабинета Министров №329, изменился механизм назначения субсидий. Основные нововведения включают:

  • оценку дохода семьи за предыдущие шесть месяцев как единственный критерий;
  • автоматическое назначение субсидий для большинства получателей на основе данных ПФУ;
  • право на субсидию независимо от наличия альтернативного отопления, если его стоимость не превышает 150 000 грн;
  • дополнительный коэффициент +10% к социальной норме потребления для семей с детьми до 14 лет;
  • возможность подать документы через ПФУ, ЦНАП, портал «Дія», приложение «Пенсионный фонд Украины» или по почте.

Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что средний размер субсидии осенью составляет 1320 грн, а зимой возрастает до 3100 грн в зависимости от тарифов и региона. Отдельные выплаты предусмотрены для различных видов отопления:

  • домохозяйства, использующие твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты, брикеты), могут получить разовую помощь до 24 000 грн при условии предоставления документов о покупке топлива;
  • в регионах с высокой нагрузкой на энергосистему (Киевская, Черниговская, Сумская области) государство компенсирует до 70% расходов на электроотопление сверх базовой нормы (1800 кВт·ч).

Субсидии предоставляются домохозяйствам, чей среднемесячный доход не превышает установленных пределов:

  • 1 человек — 6000 грн;
  • 2 человека — 10 500 грн;
  • 3 человека — 13 800 грн;
  • 4 человека — 17 000 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минсоцполитики ПФУ субсидия отопление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]